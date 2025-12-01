Uzņēmumu katalogs
Highspot
Highspot Biznesa attīstība Algas

Vidējā Biznesa attīstība kopējā atlīdzība in United States Highspot svārstās no $192K līdz $278K year. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Highspot kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 12/1/2025

Vidējā kopējā kompensācija

$218K - $253K
United States
Izplatītākais diapazons
Iespējamais diapazons
$192K$218K$253K$278K
Izplatītākais diapazons
Iespējamais diapazons

Akciņu iegūšanas grafiks

25%

G 1

25%

G 2

25%

G 3

25%

G 4

Akciju veids
Options

Highspot uzņēmumā Options tiek piešķirtas atbilstoši 4 gadu akciņu iegūšanas grafikam:

  • 25% tiek iegūtas 1st-G (25.00% gada)

  • 25% tiek iegūtas 2nd-G (25.00% gada)

  • 25% tiek iegūtas 3rd-G (25.00% gada)

  • 25% tiek iegūtas 4th-G (25.00% gada)

BUJ

Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Biznesa attīstība pozīcijai Highspot in United States, ir gada kopējā atlīdzība $278,316. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Highspot Biznesa attīstība pozīcijai in United States, ir $191,781.

