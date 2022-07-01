Uzņēmumu katalogs
Heyday
Strādājat šeit? Pieprasiet savu uzņēmumu

Heyday Algas

Heyday algas svārstās no $56,511 kopējā atlīdzībā gadā Datu zinātnieks zemākajā līmenī līdz $201,000 Programmatūras inženieris augstākajā līmenī. Levels.fyi apkopo anonīmas un pārbaudītas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem Heyday. Pēdējo reizi atjaunināts: 9/10/2025

$160K

Saņem algu, nevis tukšus solījumus

Mēs esam sarunu ceļā panākuši tūkstošiem piedāvājumu un regulāri sasniedzam $30K+ (dažreiz $300K+) pieaugumu. Lieciet sarunu ceļā par savu algu vai savu CV pārskatīšanu pie īstiem ekspertiem - personāla atlases speciālistiem, kuri to dara katru dienu.

Biznesa operācijas
$136K
Biznesa analītiķis
$197K
Datu zinātnieks
$56.5K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

66 10
66 10
Produkta vadītājs
$184K
Personāla atlases speciālists
$191K
Programmatūras inženieris
$201K
Nevar atrast savu amatu?

Meklējiet visas algas mūsu atlīdzības lapā vai pievienojiet savu algu lai palīdzētu atbloķēt lapu.


BUJ

Augstāk apmaksātā pozīcija, par kuru ziņots Heyday, ir Programmatūras inženieris at the Common Range Average level ar gada kopējo atlīdzību $201,000. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Heyday, ir $187,275.

Ieteicamās darbavietas

    Nav atrasta neviena ieteicama darbavieta Heyday

Saistītie uzņēmumi

  • Tempo
  • Healthcare Bluebook
  • Mountainside Fitness
  • Hero
  • Dialogue
  • Skatīt visus uzņēmumus ➜

Citi resursi