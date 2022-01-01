Uzņēmumu katalogs
Hexaware Technologies
Hexaware Technologies Algas

Hexaware Technologies algas svārstās no $3,616 kopējā atlīdzībā gadā Grāmatvedis zemākajā līmenī līdz $273,625 Tehnisko programmu vadītājs augstākajā līmenī. Levels.fyi apkopo anonīmas un pārbaudītas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem Hexaware Technologies. Pēdējo reizi atjaunināts: 9/10/2025

$160K

Programmatūras inženieris
Median $7.2K

Backend programmatūras inženieris

Full-Stack programmatūras inženieris

Risinājumu arhitekts
Median $122K
Grāmatvedis
$3.6K

Biznesa operācijas
$5.3K
Biznesa analītiķis
$7.3K
Klientu apkalpošana
$5.4K
Datu analītiķis
$21.8K
Datu zinātnieks
$10.1K
Finanšu analītiķis
$15.6K
Informācijas tehnoloģiju (IT) speciālists
$79.7K
Mārketings
$7.5K
Produkta vadītājs
$98.5K
Projektu vadītājs
$121K
Programmatūras inženierijas vadītājs
$31.3K
Tehnisko programmu vadītājs
$274K
BUJ

Augstāk apmaksātā pozīcija, par kuru ziņots Hexaware Technologies, ir Tehnisko programmu vadītājs at the Common Range Average level ar gada kopējo atlīdzību $273,625. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Hexaware Technologies, ir $15,635.

