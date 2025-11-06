Programmatūras inženieris atlīdzība in Mumbai Metropolitan Region HERE Technologies svārstās no ₹3.67M year L5 līmenim līdz ₹5.76M year L9 līmenim. Mediānā year atlīdzības in Mumbai Metropolitan Region pakete kopā ir ₹2.48M. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu HERE Technologies kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 11/6/2025
Līmeņa nosaukums
Kopā
Pamata
Akcijas
Bonuss
L5
₹3.67M
₹3.67M
₹0
₹0
L6
₹1.63M
₹1.6M
₹0
₹28.8K
L7
₹2.26M
₹2.2M
₹0
₹61K
L8
₹3.78M
₹3.48M
₹35.5K
₹259K
Uzņēmums
Līmeņa nosaukums
Pieredzes gadi
Kopējā atlīdzība
