  • Algas
  • Programmatūras inženieris

  • Visas Programmatūras inženieris algas

  • Krakow Metropolitan Area

HERE Technologies Programmatūras inženieris Algas Krakow Metropolitan Area

Programmatūras inženieris atlīdzība in Krakow Metropolitan Area HERE Technologies kopā ir PLN 165K year L6 līmenim. Mediānā year atlīdzības in Krakow Metropolitan Area pakete kopā ir PLN 201K. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu HERE Technologies kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 11/6/2025

Vidējā Atlīdzība pēc Līmenis
Pievienot atlīdz.Salīdzināt līmeņus
Līmeņa nosaukums
Kopā
Pamata
Akcijas
Bonuss
L5
Software Engineer I(Iesācēju līmenis)
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
L6
Software Engineer II
PLN 165K
PLN 157K
PLN 0
PLN 7.6K
L7
Senior Engineer
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
L8
Lead Engineer
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
Jaunākie algu pieteikumi
Uzņēmums

Atrašanās vieta | Datums

Līmeņa nosaukums

Atzīme

Pieredzes gadi

Kopā / Uzņēmumā

Kopējā atlīdzība

Pamatalga | Akcijas (g.) | Bonuss
Algas nav atrastas
Prakses algas

Kādi ir karjeras līmeņi uzņēmumā HERE Technologies?

Iekļautie amati

Backend programmatūras inženieris

BUJ

Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Programmatūras inženieris pozīcijai HERE Technologies in Krakow Metropolitan Area, ir gada kopējā atlīdzība PLN 323,736. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots HERE Technologies Programmatūras inženieris pozīcijai in Krakow Metropolitan Area, ir PLN 185,964.

