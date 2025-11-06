Programmatūras inženieris atlīdzība in Greater Chicago Area HERE Technologies svārstās no $109K year L6 līmenim līdz $188K year L9 līmenim. Mediānā year atlīdzības in Greater Chicago Area pakete kopā ir $120K. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu HERE Technologies kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 11/6/2025
Līmeņa nosaukums
Kopā
Pamata
Akcijas
Bonuss
L5
$ --
$ --
$ --
$ --
L6
$109K
$105K
$0
$4.1K
L7
$110K
$110K
$0
$0
L8
$ --
$ --
$ --
$ --
Uzņēmums
Līmeņa nosaukums
Pieredzes gadi
Kopējā atlīdzība
|Algas nav atrastas
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
Iekļautie amatiIesniegt jaunu amatu