Programmatūras inženieris atlīdzība in India HERE Technologies svārstās no ₹3.69M year L5 līmenim līdz ₹5.61M year L9 līmenim. Mediānā year atlīdzības in India pakete kopā ir ₹2.2M. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu HERE Technologies kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 9/25/2025
Līmeņa nosaukums
Kopā
Pamata
Akcijas
Bonuss
L5
₹3.69M
₹3.69M
₹0
₹0
L6
₹1.68M
₹1.65M
₹0
₹26.3K
L7
₹2.43M
₹2.34M
₹0
₹94.2K
L8
₹3.76M
₹3.49M
₹10.9K
₹261K
Uzņēmums
Līmeņa nosaukums
Pieredzes gadi
Kopējā atlīdzība
|Algas nav atrastas
