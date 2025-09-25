Uzņēmumu katalogs
HERE Technologies
HERE Technologies Produkta vadītājs Algas

Mediānā Produkta vadītājs atlīdzības in India pakete HERE Technologies kopā ir ₹1.85M year. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu HERE Technologies kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 9/25/2025

Mediānais pakete
company icon
HERE Technologies
Product Manager
Mumbai, MH, India
Kopā gadā
₹1.85M
Līmenis
L8
Pamatalga
₹1.85M
Stock (/yr)
₹0
Bonuss
₹0
Gadi uzņēmumā
2 Gadi
Darba pieredze
7 Gadi
₹13.94M

Uzņēmums

Atrašanās vieta | Datums

Līmeņa nosaukums

Atzīme

Pieredzes gadi

Kopā / Uzņēmumā

Kopējā atlīdzība

Pamatalga | Akcijas (g.) | Bonuss
BUJ

The highest paying salary package reported for a Produkta vadītājs at HERE Technologies in India sits at a yearly total compensation of ₹6,273,720. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at HERE Technologies for the Produkta vadītājs role in India is ₹1,847,218.

