Datu zinātnieks atlīdzība in Mumbai Metropolitan Region HERE Technologies svārstās no ₹3.91M year L5 līmenim līdz ₹1.65M year L7 līmenim. Mediānā year atlīdzības in Mumbai Metropolitan Region pakete kopā ir ₹2.25M. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu HERE Technologies kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 11/6/2025
Līmeņa nosaukums
Kopā
Pamata
Akcijas
Bonuss
L5
₹3.91M
₹3.91M
₹0
₹0
L6
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L7
₹1.65M
₹1.65M
₹0
₹0
L8
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Uzņēmums
Līmeņa nosaukums
Pieredzes gadi
Kopējā atlīdzība
|Algas nav atrastas
