Strādājat šeit? Pieprasiet savu uzņēmumu
  • Algas
  • Datu zinātnieks

  • Visas Datu zinātnieks algas

  • Mumbai Metropolitan Region

HERE Technologies Datu zinātnieks Algas Mumbai Metropolitan Region

Datu zinātnieks atlīdzība in Mumbai Metropolitan Region HERE Technologies svārstās no ₹3.91M year L5 līmenim līdz ₹1.65M year L7 līmenim. Mediānā year atlīdzības in Mumbai Metropolitan Region pakete kopā ir ₹2.25M. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu HERE Technologies kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 11/6/2025

Vidējā Atlīdzība pēc Līmenis
Pievienot atlīdz.Salīdzināt līmeņus
Līmeņa nosaukums
Kopā
Pamata
Akcijas
Bonuss
L5
₹3.91M
₹3.91M
₹0
₹0
L6
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L7
₹1.65M
₹1.65M
₹0
₹0
L8
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Skatīt 6 Vairāk līmeņu
Pievienot atlīdz.Salīdzināt līmeņus
Jaunākie algu pieteikumi
Pievienot atlīdzību

Uzņēmums

Atrašanās vieta | Datums

Līmeņa nosaukums

Atzīme

Pieredzes gadi

Kopā / Uzņēmumā

Kopējā atlīdzība

Pamatalga | Akcijas (g.) | Bonuss
Algas nav atrastas
Kādi ir karjeras līmeņi uzņēmumā HERE Technologies?

Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Datu zinātnieks pozīcijai HERE Technologies in Mumbai Metropolitan Region, ir gada kopējā atlīdzība ₹17,957,761. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots HERE Technologies Datu zinātnieks pozīcijai in Mumbai Metropolitan Region, ir ₹2,102,805.

