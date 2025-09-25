Uzņēmumu katalogs
HERE Technologies
HERE Technologies Datu zinātnieks Algas

Datu zinātnieks atlīdzība in India HERE Technologies svārstās no ₹3.93M year L5 līmenim līdz ₹1.66M year L7 līmenim. Mediānā year atlīdzības in India pakete kopā ir ₹2.26M. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu HERE Technologies kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 9/25/2025

Vidējā Atlīdzība pēc Līmenis
Pievienot atlīdz.Salīdzināt līmeņus
Līmeņa nosaukums
Kopā
Pamata
Akcijas
Bonuss
L5
₹3.93M
₹3.93M
₹0
₹0
L6
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L7
₹1.66M
₹1.66M
₹0
₹0
L8
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Jaunākie algu pieteikumi
Kādi ir karjeras līmeņi uzņēmumā HERE Technologies?

Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Datu zinātnieks pozīcijai HERE Technologies in India, ir gada kopējā atlīdzība ₹18,049,317. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots HERE Technologies Datu zinātnieks pozīcijai in India, ir ₹2,113,526.

Citi resursi