Datu zinātnieks atlīdzība in India HERE Technologies svārstās no ₹3.93M year L5 līmenim līdz ₹1.66M year L7 līmenim. Mediānā year atlīdzības in India pakete kopā ir ₹2.26M. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu HERE Technologies kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 9/25/2025
Līmeņa nosaukums
Kopā
Pamata
Akcijas
Bonuss
L5
₹3.93M
₹3.93M
₹0
₹0
L6
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L7
₹1.66M
₹1.66M
₹0
₹0
L8
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Uzņēmums
Līmeņa nosaukums
Pieredzes gadi
Kopējā atlīdzība
