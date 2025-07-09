Uzņēmumu katalogs
Herbalife
Herbalife Algas

Herbalife algas svārstās no $17,966 kopējā atlīdzībā gadā Datu analītiķis zemākajā līmenī līdz $240,790 Produkta vadītājs augstākajā līmenī. Levels.fyi apkopo anonīmas un pārbaudītas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem Herbalife. Pēdējo reizi atjaunināts: 10/21/2025

Programmatūras inženieris
Median $140K

Full-Stack programmatūras inženieris

Datu analītiķis
$18K
Produkta dizainers
$129K

Produkta vadītājs
$241K
Programmatūras inženierijas vadītājs
$169K
Risinājumu arhitekts
$92.3K
Tehnisko programmu vadītājs
$168K
BUJ

Augstāk apmaksātā pozīcija, par kuru ziņots Herbalife, ir Produkta vadītājs at the Common Range Average level ar gada kopējo atlīdzību $240,790. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Herbalife, ir $140,000.

