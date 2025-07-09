Uzņēmumu katalogs
Hepsiburada Algas

Hepsiburada algas svārstās no $21,561 kopējā atlīdzībā gadā Datu zinātnieks zemākajā līmenī līdz $71,935 Programmatūras inženierijas vadītājs augstākajā līmenī. Levels.fyi apkopo anonīmas un pārbaudītas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem Hepsiburada. Pēdējo reizi atjaunināts: 9/14/2025

$160K

Programmatūras inženieris
Median $33K
Datu zinātnieks
$21.6K
Programmatūras inženierijas vadītājs
$71.9K

BUJ

Augstāk apmaksātā pozīcija, par kuru ziņots Hepsiburada, ir Programmatūras inženierijas vadītājs at the Common Range Average level ar gada kopējo atlīdzību $71,935. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Hepsiburada, ir $33,000.

Citi resursi