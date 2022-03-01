Uzņēmumu katalogs
Henry Ford Health System Algas

Henry Ford Health System algas svārstās no $94,554 kopējā atlīdzībā gadā Datu zinātnieks zemākajā līmenī līdz $169,150 Programmu vadītājs augstākajā līmenī. Levels.fyi apkopo anonīmas un pārbaudītas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem Henry Ford Health System. Pēdējo reizi atjaunināts: 9/14/2025

$160K

Programmatūras inženieris
Median $100K
Datu zinātnieks
$94.6K
Programmu vadītājs
$169K

BUJ

Augstāk apmaksātā pozīcija, par kuru ziņots Henry Ford Health System, ir Programmu vadītājs at the Common Range Average level ar gada kopējo atlīdzību $169,150. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Henry Ford Health System, ir $100,000.

Citi resursi