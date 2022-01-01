Uzņēmumu katalogs
Henkel
Henkel Algas

Henkel algas svārstās no $14,250 kopējā atlīdzībā gadā Pārdošana zemākajā līmenī līdz $129,350 Mehānikas inženieris augstākajā līmenī. Levels.fyi apkopo anonīmas un pārbaudītas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem Henkel. Pēdējo reizi atjaunināts: 9/14/2025

$160K

Programmatūras inženieris
Median $107K
Biznesa analītiķis
$62.7K
Ķīmijas inženieris
$93K

Datu analītiķis
$119K
Datu zinātnieks
$48.4K
Finanšu analītiķis
$70.5K
Investīciju banķieris
$77.4K
Materiālu inženieris
$74.6K
Mehānikas inženieris
$129K
Produkta dizainers
$94.1K
Produkta vadītājs
$70.2K
Projektu vadītājs
$102K
Pārdošana
$14.2K
Riska kapitāla investoris
$68.5K
BUJ

Augstāk apmaksātā pozīcija, par kuru ziņots Henkel, ir Mehānikas inženieris at the Common Range Average level ar gada kopējo atlīdzību $129,350. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Henkel, ir $76,005.

Ieteicamās darbavietas

    Nav atrasta neviena ieteicama darbavieta Henkel

Citi resursi