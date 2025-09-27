Uzņēmumu katalogs
Helsing
Helsing Programmu vadītājs Algas

Vidējā Programmu vadītājs kopējā atlīdzība in United Kingdom Helsing svārstās no £165K līdz £230K year. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Helsing kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 9/27/2025

Vidējā kopējā kompensācija

£177K - £209K
United Kingdom
Izplatītākais diapazons
Iespējamais diapazons
£165K£177K£209K£230K
Izplatītākais diapazons
Iespējamais diapazons

£121K

Akciņu iegūšanas grafiks

25%

G 1

25%

G 2

25%

G 3

25%

G 4

Helsing uzņēmumā Akciju/kapitāldaļu piešķīrumi tiek piešķirtas atbilstoši 4 gadu akciņu iegūšanas grafikam:

  • 25% tiek iegūtas 1st-G (25.00% gada)

  • 25% tiek iegūtas 2nd-G (2.08% mēneša)

  • 25% tiek iegūtas 3rd-G (2.08% mēneša)

  • 25% tiek iegūtas 4th-G (2.08% mēneša)



The highest paying salary package reported for a Programmu vadītājs at Helsing in United Kingdom sits at a yearly total compensation of £230,421. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Helsing for the Programmu vadītājs role in United Kingdom is £165,430.

