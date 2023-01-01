Uzņēmumu katalogs
Helsing Algas

Helsing algas svārstās no $166,892 kopējā atlīdzībā gadā Programmatūras inženieris zemākajā līmenī līdz $254,285 Programmu vadītājs augstākajā līmenī. Levels.fyi apkopo anonīmas un pārbaudītas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem Helsing. Pēdējo reizi atjaunināts: 9/14/2025

$160K

Programmatūras inženieris
Median $167K
Produkta vadītājs
$225K
Programmu vadītājs
$254K

Akciņu iegūšanas grafiks

25%

G 1

25%

G 2

25%

G 3

25%

G 4

Helsing uzņēmumā Akciju/kapitāldaļu piešķīrumi tiek piešķirtas atbilstoši 4 gadu akciņu iegūšanas grafikam:

  • 25% tiek iegūtas 1st-G (25.00% gada)

  • 25% tiek iegūtas 2nd-G (2.08% mēneša)

  • 25% tiek iegūtas 3rd-G (2.08% mēneša)

  • 25% tiek iegūtas 4th-G (2.08% mēneša)

BUJ

