Mediānā Programmatūras inženieris atlīdzības in Canada pakete Helm kopā ir CA$60.7K year. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Helm kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 9/27/2025

Mediānais pakete
company icon
Helm
Quality Assurance (QA) Software Engineer
Victoria, BC, Canada
Kopā gadā
CA$60.7K
Līmenis
L2
Pamatalga
CA$60.7K
Stock (/yr)
CA$0
Bonuss
CA$0
Gadi uzņēmumā
2 Gadi
Darba pieredze
5 Gadi
Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Programmatūras inženieris pozīcijai Helm in Canada, ir gada kopējā atlīdzība CA$67,043. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Helm Programmatūras inženieris pozīcijai in Canada, ir CA$60,657.

