Headstorm Full-Stack programmatūras inženieris Algas

Mediānā Full-Stack programmatūras inženieris atlīdzības in United States pakete Headstorm kopā ir $75K year. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Headstorm kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 10/8/2025

Mediānais pakete
company icon
Headstorm
Consultant
Dallas, TX
Kopā gadā
$75K
Līmenis
2
Pamatalga
$75K
Stock (/yr)
$0
Bonuss
$0
Gadi uzņēmumā
1 Gads
Darba pieredze
1 Gads
Kādi ir karjeras līmeņi uzņēmumā Headstorm?

$160K

Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Full-Stack programmatūras inženieris pozīcijai Headstorm in United States, ir gada kopējā atlīdzība $96,000. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Headstorm Full-Stack programmatūras inženieris pozīcijai in United States, ir $75,000.

