HDFC
Mediānā Datu inženieris atlīdzības in Mumbai Metropolitan Region pakete HDFC kopā ir ₹1.61M year. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu HDFC kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 10/7/2025

Mediānais pakete
company icon
HDFC
Data Engineer
Mumbai, MH, India
Kopā gadā
₹1.61M
Līmenis
E3
Pamatalga
₹1.61M
Stock (/yr)
₹0
Bonuss
₹0
Gadi uzņēmumā
0 Gadi
Darba pieredze
0 Gadi
Kādi ir karjeras līmeņi uzņēmumā HDFC?

₹13.98M

Jaunākie algu pieteikumi
Uzņēmums

Atrašanās vieta | Datums

Līmeņa nosaukums

Atzīme

Pieredzes gadi

Kopā / Uzņēmumā

Kopējā atlīdzība

Pamatalga | Akcijas (g.) | Bonuss
Algas nav atrastas
Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Datu inženieris pozīcijai HDFC in Mumbai Metropolitan Region, ir gada kopējā atlīdzība ₹1,637,827. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots HDFC Datu inženieris pozīcijai in Mumbai Metropolitan Region, ir ₹1,609,140.

