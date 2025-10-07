Uzņēmumu katalogs
Mediānā Full-Stack programmatūras inženieris atlīdzības in United States pakete HCA Healthcare kopā ir $93K year. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu HCA Healthcare kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 10/7/2025

Mediānais pakete
company icon
HCA Healthcare
Software Engineer
Nashville, TN
Kopā gadā
$93K
Līmenis
L1
Pamatalga
$93K
Stock (/yr)
$0
Bonuss
$0
Gadi uzņēmumā
4 Gadi
Darba pieredze
4 Gadi
BUJ

Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Full-Stack programmatūras inženieris pozīcijai HCA Healthcare in United States, ir gada kopējā atlīdzība $185,000. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots HCA Healthcare Full-Stack programmatūras inženieris pozīcijai in United States, ir $92,000.

