HCA Healthcare DevOps inženieris Algas

Mediānā DevOps inženieris atlīdzības in United States pakete HCA Healthcare kopā ir $114K year. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu HCA Healthcare kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 10/7/2025

Mediānais pakete
company icon
HCA Healthcare
DevOps Engineer
Waltham, MA
Kopā gadā
$114K
Līmenis
L1
Pamatalga
$110K
Stock (/yr)
$0
Bonuss
$4K
Gadi uzņēmumā
3 Gadi
Darba pieredze
6 Gadi
Kādi ir karjeras līmeņi uzņēmumā HCA Healthcare?

$160K

BUJ

Augstākā algu pakete, par kuru ziņots DevOps inženieris pozīcijai HCA Healthcare in United States, ir gada kopējā atlīdzība $160,000. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots HCA Healthcare DevOps inženieris pozīcijai in United States, ir $110,000.

