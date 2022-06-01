Uzņēmumu katalogs
Hays
Hays Algas

Hays algas svārstās no $12,902 kopējā atlīdzībā gadā Personāla atlases speciālists zemākajā līmenī līdz $163,439 Programmatūras inženierijas vadītājs augstākajā līmenī. Levels.fyi apkopo anonīmas un pārbaudītas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem Hays. Pēdējo reizi atjaunināts: 9/3/2025

$160K

Pārdošana
Median $118K
Administratīvais asistents
$35.4K
Datu zinātnieks
$91.7K

Grafiskais dizainers
$59.3K
Cilvēkresursi
$62.7K
Projektu vadītājs
$56.2K
Personāla atlases speciālists
$12.9K
Programmatūras inženieris
$42.6K
Programmatūras inženierijas vadītājs
$163K
Risinājumu arhitekts
$95.9K
BUJ

The highest paying role reported at Hays is Programmatūras inženierijas vadītājs at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $163,439. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Hays is $60,967.

Citi resursi