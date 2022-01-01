Uzņēmumu katalogs
Hawk-Eye Innovations
Hawk-Eye Innovations Algas

Hawk-Eye Innovations algas svārstās no $69,650 kopējā atlīdzībā gadā Administratīvais asistents zemākajā līmenī līdz $199,000 Produkta dizainers augstākajā līmenī. Levels.fyi apkopo anonīmas un pārbaudītas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem Hawk-Eye Innovations. Pēdējo reizi atjaunināts: 9/3/2025

$160K

Programmatūras inženieris
Median $75.9K
Administratīvais asistents
$69.7K
Produkta dizainers
$199K

Personāla atlases speciālists
$82.3K
BUJ

The highest paying role reported at Hawk-Eye Innovations is Produkta dizainers at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $199,000. This includes base salary as well as any potential share compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Hawk-Eye Innovations is $79,136.

Citi resursi