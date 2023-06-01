Uzņēmumu Katalogs
Harvest Partners
Harvest Partners Algas

Harvest Partners algu diapazons svārstās no $89,445 kopējā atalgojumā gadā Produkta vadītājs apakšējā galā līdz $241,200 Kopīrakstītājs augšējā galā. Levels.fyi apkopo anonīmas un verificētas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem Harvest Partners. Pēdējoreiz atjaunināts: 8/19/2025

$160K

$160K

Kopīrakstītājs
$241K
Cilvēkresursi
$166K
Vadības konsultants
$169K

Mārketings
$157K
Produkta vadītājs
$89.4K
Programmu vadītājs
$159K
Darbinieku atlases speciālists
$159K
Programmatūras inženieris
$189K
UX pētnieks
$148K
Biežāk Uzdotie Jautājumi

Самая высокооплачиваемая должность, о которой сообщалось в Harvest Partners, — это Kopīrakstītājs at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $241,200. Это включает базовую зарплату, а также любые потенциальные компенсации акциями и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация, о которой сообщалось в Harvest Partners, составляет $158,790.

