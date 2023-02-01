Uzņēmumu katalogs
Happiest Minds Algas

Happiest Minds algas svārstās no $14,388 kopējā atlīdzībā gadā Programmatūras inženieris zemākajā līmenī līdz $47,338 Produkta vadītājs augstākajā līmenī. Levels.fyi apkopo anonīmas un pārbaudītas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem Happiest Minds. Pēdējo reizi atjaunināts: 9/10/2025

$160K

Programmatūras inženieris
Median $14.4K

Datu inženieris

Datu zinātnieks
$35.8K
Produkta vadītājs
$47.3K

Programmatūras inženierijas vadītājs
$25.9K
Risinājumu arhitekts
$36.3K
BUJ

