GXO Algas

GXO algas svārstās no $10,322 kopējā atlīdzībā gadā Datu analītiķis zemākajā līmenī līdz $419,588 Biznesa operācijas augstākajā līmenī. Levels.fyi apkopo anonīmas un pārbaudītas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem GXO. Pēdējo reizi atjaunināts: 11/25/2025

Biznesa operācijas
$420K
Biznesa analītiķis
$60.7K
Biznesa attīstība
$94.9K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

68 30
68 30
Datu analītiķis
$10.3K
Datu zinātnieks
$68.6K
Finanšu analītiķis
$126K
Informācijas tehnoloģiju speciālists (IT)
$44.6K
Vadības konsultants
$90.5K
Mehānikas inženieris
$94.5K
Produkta menedžeris
$119K
Programmu menedžeris
$126K
Programmatūras inženieris
$99.5K
Programmatūras inženierijas menedžeris
$139K
Tehnisko programmu menedžeris
$119K
BUJ

Augstāk apmaksātā pozīcija, par kuru ziņots GXO, ir Biznesa operācijas at the Common Range Average level ar gada kopējo atlīdzību $419,588. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots GXO, ir $97,180.

Ieteicamās darbavietas

    Nav atrasta neviena ieteicama darbavieta GXO

Citi resursi

