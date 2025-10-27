Uzņēmumu katalogs
Gupshup
Mediānā Programmatūras inženieris atlīdzības in India pakete Gupshup kopā ir ₹2.36M year. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Gupshup kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 10/27/2025

Mediānais pakete
company icon
Gupshup
Software Engineer 2
Bengaluru, KA, India
Kopā gadā
₹2.36M
Līmenis
SE2
Pamatalga
₹1.87M
Stock (/yr)
₹208K
Bonuss
₹281K
Gadi uzņēmumā
2-4 Gadi
Darba pieredze
2-4 Gadi
Kādi ir karjeras līmeņi uzņēmumā Gupshup?
Jaunākie algu pieteikumi
Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Programmatūras inženieris pozīcijai Gupshup in India, ir gada kopējā atlīdzība ₹4,058,887. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Gupshup Programmatūras inženieris pozīcijai in India, ir ₹2,355,424.

