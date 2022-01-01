Uzņēmumu Katalogs
GSK Algas

GSK algu diapazons svārstās no $6,733 kopējā atalgojumā gadā Pārdošana apakšējā galā līdz $392,700 Projektu vadītājs augšējā galā. Levels.fyi apkopo anonīmas un verificētas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem GSK. Pēdējoreiz atjaunināts: 8/19/2025

$160K

Programmatūras inženieris
Median $177K
Datu zinātnieks
Median $86.1K
Administratīvais asistents
$71.7K

Biomedicīnas inženieris
$169K
Biznesa operāciju vadītājs
$28.8K
Biznesa analītiķis
$28.2K
Kontroles inženieris
$91.3K
Klientu apkalpošana
$36.1K
Datu zinātnes vadītājs
$60.3K
Finanšu analītiķis
$65.3K
Informācijas tehnoloģiju speciālists
$59.7K
Vadības konsultants
$114K
Mārketings
$248K
Mārketinga operācijas
$75.9K
Produkta dizainers
$55.4K
Produkta vadītājs
$60.5K
Programmu vadītājs
$129K
Projektu vadītājs
$393K
Darbinieku atlases speciālists
$80.6K
Regulatīvās lietas
$97.8K
Pārdošana
$6.7K
Kiberdrošības analītiķis
$105K
Programmatūras inženieru vadītājs
$86.1K
Risinājumu arhitekts
$161K
Biežāk Uzdotie Jautājumi

Augstākā atalgotā loma, kas tika ziņota uzņēmumā GSK, ir Projektu vadītājs at the Common Range Average level ar gada kopējo atalgojumu $392,700. Tas ietver pamatalgu, kā arī jebkādas iespējamās akciju kompensācijas un prēmijas.
Vidējais gada kopējais atalgojums, kas tika ziņots uzņēmumā GSK, ir $83,329.

