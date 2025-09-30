Programmatūras inženieris atlīdzība in Tricity Grid Dynamics svārstās no PLN 73.3K year T1 līmenim līdz PLN 190K year T3 līmenim. Mediānā year atlīdzības in Tricity pakete kopā ir PLN 72.9K. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Grid Dynamics kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 9/30/2025
Līmeņa nosaukums
Kopā
Pamata
Akcijas
Bonuss
T1
PLN 73.3K
PLN 73.3K
PLN 0
PLN 0
T2
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
T3
PLN 190K
PLN 190K
PLN 0
PLN 0
T4
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
Uzņēmums
Līmeņa nosaukums
Pieredzes gadi
Kopējā atlīdzība
25%
G 1
25%
G 2
25%
G 3
25%
G 4
Grid Dynamics uzņēmumā Options tiek piešķirtas atbilstoši 4 gadu akciņu iegūšanas grafikam:
25% tiek iegūtas 1st-G (25.00% gada)
25% tiek iegūtas 2nd-G (6.25% ceturkšņa)
25% tiek iegūtas 3rd-G (6.25% ceturkšņa)
25% tiek iegūtas 4th-G (6.25% ceturkšņa)
