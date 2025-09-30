Uzņēmumu katalogs
Grid Dynamics
Grid Dynamics Programmatūras inženieris Algas Serbia

Programmatūras inženieris atlīdzība in Serbia Grid Dynamics svārstās no $44.3K year T2 līmenim līdz $52.4K year T4 līmenim. Mediānā year atlīdzības in Serbia pakete kopā ir $48.9K. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Grid Dynamics kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 9/30/2025

Vidējā Atlīdzība pēc Līmenis
Līmeņa nosaukums
Kopā
Pamata
Akcijas
Bonuss
T1
Junior Software Engineer(Iesācēju līmenis)
$ --
$ --
$ --
$ --
T2
Software Engineer
$44.3K
$44.1K
$0
$135
T3
Senior Software Engineer
$56.4K
$56.4K
$0
$0
T4
Staff Software Engineer
$52.4K
$52.4K
$0
$0
$160K

Jaunākie algu pieteikumi
Uzņēmums

Atrašanās vieta | Datums

Līmeņa nosaukums

Atzīme

Pieredzes gadi

Kopā / Uzņēmumā

Kopējā atlīdzība

Pamatalga | Akcijas (g.) | Bonuss
Prakses algas

Akciņu iegūšanas grafiks

25%

G 1

25%

G 2

25%

G 3

25%

G 4

Akciju veids
Options

Grid Dynamics uzņēmumā Options tiek piešķirtas atbilstoši 4 gadu akciņu iegūšanas grafikam:

  • 25% tiek iegūtas 1st-G (25.00% gada)

  • 25% tiek iegūtas 2nd-G (6.25% ceturkšņa)

  • 25% tiek iegūtas 3rd-G (6.25% ceturkšņa)

  • 25% tiek iegūtas 4th-G (6.25% ceturkšņa)



Iekļautie amati

Backend programmatūras inženieris

Full-Stack programmatūras inženieris

Kvalitātes nodrošināšanas (QA) programmatūras inženieris

Datu inženieris

DevOps inženieris

BUJ

Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Programmatūras inženieris pozīcijai Grid Dynamics in Serbia, ir gada kopējā atlīdzība PLN 256,574. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Grid Dynamics Programmatūras inženieris pozīcijai in Serbia, ir PLN 183,138.

