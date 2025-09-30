Programmatūras inženieris atlīdzība in India Grid Dynamics svārstās no ₹1.15M year T1 līmenim līdz ₹2.87M year T3 līmenim. Mediānā year atlīdzības in India pakete kopā ir ₹2.21M. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Grid Dynamics kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 9/30/2025
Līmeņa nosaukums
Kopā
Pamata
Akcijas
Bonuss
T1
₹1.15M
₹1.12M
₹0
₹32K
T2
₹1.84M
₹1.84M
₹0
₹0
T3
₹2.87M
₹2.87M
₹0
₹0
T4
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Uzņēmums
Līmeņa nosaukums
Pieredzes gadi
Kopējā atlīdzība
25%
G 1
25%
G 2
25%
G 3
25%
G 4
Grid Dynamics uzņēmumā Options tiek piešķirtas atbilstoši 4 gadu akciņu iegūšanas grafikam:
25% tiek iegūtas 1st-G (25.00% gada)
25% tiek iegūtas 2nd-G (6.25% ceturkšņa)
25% tiek iegūtas 3rd-G (6.25% ceturkšņa)
25% tiek iegūtas 4th-G (6.25% ceturkšņa)
