Grid Dynamics
Grid Dynamics Programmatūras inženieris Algas Armenia

Programmatūras inženieris atlīdzība in Armenia Grid Dynamics svārstās no AMD 18.15M year T2 līmenim līdz AMD 25.76M year T4 līmenim. Mediānā year atlīdzības in Armenia pakete kopā ir AMD 20.77M. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Grid Dynamics kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 9/30/2025

Vidējā Atlīdzība pēc Līmenis
Līmeņa nosaukums
Kopā
Pamata
Akcijas
Bonuss
T1
Junior Software Engineer(Iesācēju līmenis)
AMD --
AMD --
AMD --
AMD --
T2
Software Engineer
AMD 18.15M
AMD 18M
AMD 0
AMD 154K
T3
Senior Software Engineer
AMD 23.09M
AMD 22.89M
AMD 0
AMD 192K
T4
Staff Software Engineer
AMD 25.76M
AMD 23.45M
AMD 0
AMD 2.31M
AMD 61.55M

Jaunākie algu pieteikumi
Uzņēmums

Atrašanās vieta | Datums

Līmeņa nosaukums

Atzīme

Pieredzes gadi

Kopā / Uzņēmumā

Kopējā atlīdzība

Pamatalga | Akcijas (g.) | Bonuss
Algas nav atrastas
Prakses algas

Akciņu iegūšanas grafiks

25%

G 1

25%

G 2

25%

G 3

25%

G 4

Akciju veids
Options

Grid Dynamics uzņēmumā Options tiek piešķirtas atbilstoši 4 gadu akciņu iegūšanas grafikam:

  • 25% tiek iegūtas 1st-G (25.00% gada)

  • 25% tiek iegūtas 2nd-G (6.25% ceturkšņa)

  • 25% tiek iegūtas 3rd-G (6.25% ceturkšņa)

  • 25% tiek iegūtas 4th-G (6.25% ceturkšņa)



Iekļautie amati

Backend programmatūras inženieris

Full-Stack programmatūras inženieris

Kvalitātes nodrošināšanas (QA) programmatūras inženieris

Datu inženieris

DevOps inženieris

BUJ

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Programmatūras inženieris på Grid Dynamics in Armenia ligger på en årlig total ersättning på AMD 25,755,347. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Grid Dynamics för Programmatūras inženieris rollen in Armenia är AMD 20,773,854.

Citi resursi