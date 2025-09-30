Programmatūras inženieris atlīdzība in Armenia Grid Dynamics svārstās no AMD 18.15M year T2 līmenim līdz AMD 25.76M year T4 līmenim. Mediānā year atlīdzības in Armenia pakete kopā ir AMD 20.77M. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Grid Dynamics kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 9/30/2025
Līmeņa nosaukums
Kopā
Pamata
Akcijas
Bonuss
T1
AMD --
AMD --
AMD --
AMD --
T2
AMD 18.15M
AMD 18M
AMD 0
AMD 154K
T3
AMD 23.09M
AMD 22.89M
AMD 0
AMD 192K
T4
AMD 25.76M
AMD 23.45M
AMD 0
AMD 2.31M
Uzņēmums
Līmeņa nosaukums
Pieredzes gadi
Kopējā atlīdzība
25%
G 1
25%
G 2
25%
G 3
25%
G 4
Grid Dynamics uzņēmumā Options tiek piešķirtas atbilstoši 4 gadu akciņu iegūšanas grafikam:
25% tiek iegūtas 1st-G (25.00% gada)
25% tiek iegūtas 2nd-G (6.25% ceturkšņa)
25% tiek iegūtas 3rd-G (6.25% ceturkšņa)
25% tiek iegūtas 4th-G (6.25% ceturkšņa)
