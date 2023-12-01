Uzņēmumu katalogs
Greenphire
Greenphire Algas

Greenphire algas svārstās no $101,490 kopējā atlīdzībā gadā Projektu vadītājs zemākajā līmenī līdz $136,178 Produkta vadītājs augstākajā līmenī.

$160K

Produkta vadītājs
$136K
Projektu vadītājs
$101K
Programmatūras inženieris
$130K

BUJ

