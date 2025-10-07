Uzņēmumu katalogs
Greenhouse Software Full-Stack programmatūras inženieris Algas United States

Mediānā Full-Stack programmatūras inženieris atlīdzības in United States pakete Greenhouse Software kopā ir $190K year. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Greenhouse Software kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 10/7/2025

Mediānais pakete
company icon
Greenhouse Software
Software Engineer
Oklahoma City, OK
Kopā gadā
$190K
Līmenis
Senior II
Pamatalga
$190K
Stock (/yr)
$0
Bonuss
$0
Gadi uzņēmumā
3 Gadi
Darba pieredze
8 Gadi
Kādi ir karjeras līmeņi uzņēmumā Greenhouse Software?

$160K

Jaunākie algu pieteikumi
Uzņēmums

Atrašanās vieta | Datums

Līmeņa nosaukums

Atzīme

Pieredzes gadi

Kopā / Uzņēmumā

Kopējā atlīdzība

Pamatalga | Akcijas (g.) | Bonuss
Algas nav atrastas
Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Full-Stack programmatūras inženieris pozīcijai Greenhouse Software in United States, ir gada kopējā atlīdzība $237,900. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Greenhouse Software Full-Stack programmatūras inženieris pozīcijai in United States, ir $190,000.

