Grant Thornton Grāmatvedis Algas Greater Los Angeles Area

Mediānā Grāmatvedis atlīdzības in Greater Los Angeles Area pakete Grant Thornton kopā ir $86.5K year. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Grant Thornton kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 9/30/2025

Mediānais pakete
company icon
Grant Thornton
Senior Associate
Los Angeles, CA
Kopā gadā
$86.5K
Līmenis
Senior Associate
Pamatalga
$86.5K
Stock (/yr)
$0
Bonuss
$0
Gadi uzņēmumā
3 Gadi
Darba pieredze
3 Gadi
Kādi ir karjeras līmeņi uzņēmumā Grant Thornton?

$160K

Jaunākie algu pieteikumi
Iekļautie amati

Tax Accountant

Auditor

BUJ

Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Grāmatvedis pozīcijai Grant Thornton in Greater Los Angeles Area, ir gada kopējā atlīdzība $97,270. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Grant Thornton Grāmatvedis pozīcijai in Greater Los Angeles Area, ir $86,500.

