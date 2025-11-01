Programmatūras inženierijas menedžeris atlīdzība in Germany Grafana kopā ir €123K year Senior Engineering Manager līmenim. Mediānā year atlīdzības in Germany pakete kopā ir €119K. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Grafana kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 11/1/2025
Līmeņa nosaukums
Kopā
Pamata
Akcijas
Bonuss
Engineering Manager
€ --
€ --
€ --
€ --
Senior Engineering Manager
€123K
€123K
€0
€0
Director
€ --
€ --
€ --
€ --
Senior Director
€ --
€ --
€ --
€ --
Uzņēmums
Līmeņa nosaukums
Pieredzes gadi
Kopējā atlīdzība
|Algas nav atrastas
25%
G 1
25%
G 2
25%
G 3
25%
G 4
Grafana uzņēmumā RSUs tiek piešķirtas atbilstoši 4 gadu akciņu iegūšanas grafikam:
25% tiek iegūtas 1st-G (25.00% gada)
25% tiek iegūtas 2nd-G (2.08% mēneša)
25% tiek iegūtas 3rd-G (2.08% mēneša)
25% tiek iegūtas 4th-G (2.08% mēneša)