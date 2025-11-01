Programmatūras inženieris atlīdzība in United States Grafana svārstās no $151K year Software Engineer 2 līmenim līdz $187K year Senior Software Engineer 1 līmenim. Mediānā year atlīdzības in United States pakete kopā ir $188K. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Grafana kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 11/1/2025
Līmeņa nosaukums
Kopā
Pamata
Akcijas
Bonuss
Software Engineer 1
$ --
$ --
$ --
$ --
Software Engineer 2
$151K
$132K
$19.4K
$0
Senior Software Engineer 1
$187K
$172K
$15K
$0
Senior Software Engineer 2
$ --
$ --
$ --
$ --
Uzņēmums
Līmeņa nosaukums
Pieredzes gadi
Kopējā atlīdzība
|Algas nav atrastas
25%
G 1
25%
G 2
25%
G 3
25%
G 4
Grafana uzņēmumā RSUs tiek piešķirtas atbilstoši 4 gadu akciņu iegūšanas grafikam:
25% tiek iegūtas 1st-G (25.00% gada)
25% tiek iegūtas 2nd-G (2.08% mēneša)
25% tiek iegūtas 3rd-G (2.08% mēneša)
25% tiek iegūtas 4th-G (2.08% mēneša)
