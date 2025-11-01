Uzņēmumu katalogs
Grafana Pārdošanas inženieris Algas

Vidējā Pārdošanas inženieris kopējā atlīdzība in United States Grafana svārstās no $260K līdz $357K year. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Grafana kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 11/1/2025

Vidējā kopējā kompensācija

$282K - $335K
United States
Izplatītākais diapazons
Iespējamais diapazons
$260K$282K$335K$357K
Izplatītākais diapazons
Iespējamais diapazons

Akciņu iegūšanas grafiks

25%

G 1

25%

G 2

25%

G 3

25%

G 4

Akciju veids
RSU

Grafana uzņēmumā RSUs tiek piešķirtas atbilstoši 4 gadu akciņu iegūšanas grafikam:

  • 25% tiek iegūtas 1st-G (25.00% gada)

  • 25% tiek iegūtas 2nd-G (2.08% mēneša)

  • 25% tiek iegūtas 3rd-G (2.08% mēneša)

  • 25% tiek iegūtas 4th-G (2.08% mēneša)



BUJ

Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Pārdošanas inženieris pozīcijai Grafana in United States, ir gada kopējā atlīdzība $356,500. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Grafana Pārdošanas inženieris pozīcijai in United States, ir $260,400.

