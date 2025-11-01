Uzņēmumu katalogs
Grafana
Strādājat šeit? Pieprasiet savu uzņēmumu
    Levels FYI Logo
  • Algas
  • Produkta dizaineris

  • Visas Produkta dizaineris algas

Grafana Produkta dizaineris Algas

Mediānā Produkta dizaineris atlīdzības in Germany pakete Grafana kopā ir €94.9K year. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Grafana kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 11/1/2025

Mediānais pakete
company icon
Grafana
Product Designer
Berlin, BE, Germany
Kopā gadā
€94.9K
Līmenis
L4
Pamatalga
€94.9K
Stock (/yr)
€0
Bonuss
€0
Gadi uzņēmumā
4 Gadi
Darba pieredze
8 Gadi
Kādi ir karjeras līmeņi uzņēmumā Grafana?
Block logo
+€50.7K
Robinhood logo
+€77.8K
Stripe logo
+€17.5K
Datadog logo
+€30.6K
Verily logo
+€19.2K
Don't get lowballed
Jaunākie algu pieteikumi
PievienotPievienot atlīdz.Pievienot atlīdzību

Uzņēmums

Atrašanās vieta | Datums

Līmeņa nosaukums

Atzīme

Pieredzes gadi

Kopā / Uzņēmumā

Kopējā atlīdzība

Pamatalga | Akcijas (g.) | Bonuss
Algas nav atrastas
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Eksportēt datusSkatīt vakances

Akciņu iegūšanas grafiks

25%

G 1

25%

G 2

25%

G 3

25%

G 4

Akciju veids
RSU

Grafana uzņēmumā RSUs tiek piešķirtas atbilstoši 4 gadu akciņu iegūšanas grafikam:

  • 25% tiek iegūtas 1st-G (25.00% gada)

  • 25% tiek iegūtas 2nd-G (2.08% mēneša)

  • 25% tiek iegūtas 3rd-G (2.08% mēneša)

  • 25% tiek iegūtas 4th-G (2.08% mēneša)



Saņemiet verificētas algas savā e-pasta kastītē

Abonēt verificētus Produkta dizaineris piedāvājumus.Jūs saņemsiet kompensācijas detalizēto sadalījumu e-pastā. Uzzināt vairāk

Šo vietni aizsargā reCAPTCHA un Google Privātuma politika un Pakalpojumu noteikumi ir spēkā.

Iekļautie amati

Iesniegt jaunu amatu

UX dizainers

BUJ

Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Produkta dizaineris pozīcijai Grafana in Germany, ir gada kopējā atlīdzība €95,042. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Grafana Produkta dizaineris pozīcijai in Germany, ir €85,548.

Ieteicamās darbavietas

    Nav atrasta neviena ieteicama darbavieta Grafana

Saistītie uzņēmumi

  • Nylas
  • Zenefits
  • HackerOne
  • Drift
  • PathAI
  • Skatīt visus uzņēmumus ➜

Citi resursi