Gradient AI Algas

Gradient AI algas svārstās no $122,000 kopējā atlīdzībā gadā Programmatūras inženieris zemākajā līmenī līdz $185,000 Datu zinātnieks augstākajā līmenī. Levels.fyi apkopo anonīmas un pārbaudītas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem Gradient AI. Pēdējo reizi atjaunināts: 10/19/2025

Datu zinātnieks
Median $185K
Programmatūras inženieris
Median $122K
Programmatūras inženierijas vadītājs
$183K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

62 25
BUJ

Augstāk apmaksātā pozīcija, par kuru ziņots Gradient AI, ir Datu zinātnieks ar gada kopējo atlīdzību $185,000. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Gradient AI, ir $182,580.

