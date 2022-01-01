Uzņēmumu katalogs
Grabango Algas

Grabango algas svārstās no $65,325 kopējā atlīdzībā gadā Information Technologist (IT) zemākajā līmenī līdz $210,000 Programmatūras inženieris augstākajā līmenī. Levels.fyi apkopo anonīmas un pārbaudītas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem Grabango. Pēdējo reizi atjaunināts: 10/19/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Programmatūras inženieris
Median $210K
Information Technologist (IT)
$65.3K
UX pētnieks
$141K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

BUJ

Augstāk apmaksātā pozīcija, par kuru ziņots Grabango, ir Programmatūras inženieris ar gada kopējo atlīdzību $210,000. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Grabango, ir $140,700.

