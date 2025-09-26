Uzņēmumu katalogs
GovTech
Strādājat šeit? Pieprasiet savu uzņēmumu
    Levels FYI Logo
  • Algas
  • Biznesa analītiķis

  • Visas Biznesa analītiķis algas

GovTech Biznesa analītiķis Algas

Mediānā Biznesa analītiķis atlīdzības in Singapore pakete GovTech kopā ir SGD 101K year. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu GovTech kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 9/26/2025

Mediānais pakete
company icon
GovTech
Business Analyst
Singapore, SG, Singapore
Kopā gadā
SGD 101K
Līmenis
-
Pamatalga
SGD 101K
Stock (/yr)
SGD 0
Bonuss
SGD 0
Gadi uzņēmumā
1 Gads
Darba pieredze
5 Gadi
Kādi ir karjeras līmeņi uzņēmumā GovTech?

SGD 211K

Saņem algu, nevis tukšus solījumus

Mēs esam sarunu ceļā panākuši tūkstošiem piedāvājumu un regulāri sasniedzam SGD 39.5K+ (dažreiz SGD 395K+) pieaugumu. Lieciet sarunu ceļā par savu algu vai savu CV pārskatīšanu pie īstiem ekspertiem - personāla atlases speciālistiem, kuri to dara katru dienu.

Jaunākie algu pieteikumi
PievienotPievienot atlīdz.Pievienot atlīdzību

Uzņēmums

Atrašanās vieta | Datums

Līmeņa nosaukums

Atzīme

Pieredzes gadi

Kopā / Uzņēmumā

Kopējā atlīdzība

Pamatalga | Akcijas (g.) | Bonuss
Algas nav atrastas
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Eksportēt datusSkatīt vakances

Iesniegt

Saņemiet verificētas algas savā e-pasta kastītē

Abonēt verificētus Biznesa analītiķis piedāvājumus.Jūs saņemsiet kompensācijas detalizēto sadalījumu e-pastā. Uzzināt vairāk

Šo vietni aizsargā reCAPTCHA un Google Privātuma politika un Pakalpojumu noteikumi ir spēkā.

BUJ

Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Biznesa analītiķis pozīcijai GovTech in Singapore, ir gada kopējā atlīdzība SGD 219,618. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots GovTech Biznesa analītiķis pozīcijai in Singapore, ir SGD 104,640.

Ieteicamās darbavietas

    Nav atrasta neviena ieteicama darbavieta GovTech

Saistītie uzņēmumi

  • Lyft
  • Intuit
  • Netflix
  • Square
  • LinkedIn
  • Skatīt visus uzņēmumus ➜

Citi resursi