Government of Canada Risinājumu arhitekts Algas Greater Ottawa Area

Mediānā Risinājumu arhitekts atlīdzības in Greater Ottawa Area pakete Government of Canada kopā ir CA$111K year. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Government of Canada kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 11/6/2025

Mediānais pakete
company icon
Government of Canada
Cloud Architect
Ottawa, ON, Canada
Kopā gadā
CA$111K
Līmenis
Entry
Pamatalga
CA$111K
Stock (/yr)
CA$0
Bonuss
CA$0
Gadi uzņēmumā
7 Gadi
Darba pieredze
7 Gadi
Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Risinājumu arhitekts pozīcijai Government of Canada in Greater Ottawa Area, ir gada kopējā atlīdzība CA$118,490. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Government of Canada Risinājumu arhitekts pozīcijai in Greater Ottawa Area, ir CA$111,120.

