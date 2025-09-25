Uzņēmumu katalogs
Government of Canada
Strādājat šeit? Pieprasiet savu uzņēmumu
    Levels FYI Logo
  • Algas
  • Programmatūras inženieris

  • Visas Programmatūras inženieris algas

Government of Canada Programmatūras inženieris Algas

Mediānā Programmatūras inženieris atlīdzības in Canada pakete Government of Canada kopā ir CA$95.9K year. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Government of Canada kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 9/25/2025

Mediānais pakete
company icon
Government of Canada
Software Engineer
Ottawa, ON, Canada
Kopā gadā
CA$95.9K
Līmenis
L2
Pamatalga
CA$95.9K
Stock (/yr)
CA$0
Bonuss
CA$0
Gadi uzņēmumā
5 Gadi
Darba pieredze
6 Gadi
Kādi ir karjeras līmeņi uzņēmumā Government of Canada?

CA$226K

Saņem algu, nevis tukšus solījumus

Mēs esam sarunu ceļā panākuši tūkstošiem piedāvājumu un regulāri sasniedzam CA$42.3K+ (dažreiz CA$423K+) pieaugumu. Lieciet sarunu ceļā par savu algu vai savu CV pārskatīšanu pie īstiem ekspertiem - personāla atlases speciālistiem, kuri to dara katru dienu.

Jaunākie algu pieteikumi
PievienotPievienot atlīdz.Pievienot atlīdzību

Uzņēmums

Atrašanās vieta | Datums

Līmeņa nosaukums

Atzīme

Pieredzes gadi

Kopā / Uzņēmumā

Kopējā atlīdzība

Pamatalga | Akcijas (g.) | Bonuss
Algas nav atrastas
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Eksportēt datusSkatīt vakances
Prakses algas

Iesniegt

Saņemiet verificētas algas savā e-pasta kastītē

Abonēt verificētus Programmatūras inženieris piedāvājumus.Jūs saņemsiet kompensācijas detalizēto sadalījumu e-pastā. Uzzināt vairāk

Šo vietni aizsargā reCAPTCHA un Google Privātuma politika un Pakalpojumu noteikumi ir spēkā.

Iekļautie amati

Iesniegt jaunu amatu

Backend programmatūras inženieris

Full-Stack programmatūras inženieris

AI pētnieks

BUJ

Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Programmatūras inženieris pozīcijai Government of Canada in Canada, ir gada kopējā atlīdzība CA$122,479. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Government of Canada Programmatūras inženieris pozīcijai in Canada, ir CA$95,943.

Ieteicamās darbavietas

    Nav atrasta neviena ieteicama darbavieta Government of Canada

Saistītie uzņēmumi

  • Netflix
  • Roblox
  • Facebook
  • Airbnb
  • Snap
  • Skatīt visus uzņēmumus ➜

Citi resursi