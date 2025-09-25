Uzņēmumu katalogs
Government of Canada
Mediānā Projektu vadītājs atlīdzības in Canada pakete Government of Canada kopā ir CA$108K year. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Government of Canada kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 9/25/2025

Mediānais pakete
company icon
Government of Canada
Technical Adviser
Ottawa, ON, Canada
Kopā gadā
CA$108K
Līmenis
-
Pamatalga
CA$108K
Stock (/yr)
CA$0
Bonuss
CA$0
Gadi uzņēmumā
3 Gadi
Darba pieredze
5 Gadi
Kādi ir karjeras līmeņi uzņēmumā Government of Canada?

CA$226K

Jaunākie algu pieteikumi
Uzņēmums

Atrašanās vieta | Datums

Līmeņa nosaukums

Atzīme

Pieredzes gadi

Kopā / Uzņēmumā

Kopējā atlīdzība

Pamatalga | Akcijas (g.) | Bonuss
Algas nav atrastas
BUJ

Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Projektu vadītājs pozīcijai Government of Canada in Canada, ir gada kopējā atlīdzība CA$145,995. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Government of Canada Projektu vadītājs pozīcijai in Canada, ir CA$107,939.

