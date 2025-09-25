Uzņēmumu katalogs
Government of Canada
  • Algas
  • Information Technologist (IT)

  • Visas Information Technologist (IT) algas

Government of Canada Information Technologist (IT) Algas

Mediānā Information Technologist (IT) atlīdzības pakete Government of Canada kopā ir CA$68.8K year. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Government of Canada kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 9/25/2025

Mediānais pakete
company icon
Government of Canada
IT Support
Ottawa, ON, Canada
Kopā gadā
CA$68.8K
Līmenis
hidden
Pamatalga
CA$68.8K
Stock (/yr)
CA$0
Bonuss
CA$0
Gadi uzņēmumā
0-1 Gadi
Darba pieredze
2-4 Gadi
BUJ

Augstākā algu pakete, par kuru ziņots jobFamilies.Information Technologist (IT) pozīcijai Government of Canada, ir gada kopējā atlīdzība CA$109,275. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Government of Canada jobFamilies.Information Technologist (IT) pozīcijai, ir CA$77,173.

