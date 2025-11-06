Uzņēmumu katalogs
Mediānā Finanšu analītiķis atlīdzības in Greater Ottawa Area pakete Government of Canada kopā ir CA$92.6K year. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Government of Canada kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 11/6/2025

Mediānais pakete
company icon
Government of Canada
Financial Analyst
Ottawa, ON, Canada
Kopā gadā
CA$92.6K
Līmenis
CT-FIN 02
Pamatalga
CA$92.6K
Stock (/yr)
CA$0
Bonuss
CA$0
Gadi uzņēmumā
5 Gadi
Darba pieredze
5 Gadi
Kādi ir karjeras līmeņi uzņēmumā Government of Canada?
Jaunākie algu pieteikumi
Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Finanšu analītiķis pozīcijai Government of Canada in Greater Ottawa Area, ir gada kopējā atlīdzība CA$127,194. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Government of Canada Finanšu analītiķis pozīcijai in Greater Ottawa Area, ir CA$92,645.

