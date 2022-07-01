Uzņēmumu katalogs
Gorgias
Gorgias Algas

Gorgias algas svārstās no $92,063 kopējā atlīdzībā gadā Klientu veiksme zemākajā līmenī līdz $199,000 Mārketings augstākajā līmenī.

Programmatūras inženieris
Median $115K
Personāla vadītājs
$197K
Klientu veiksme
$92.1K

Mārketings
$199K
Partneru menedžeris
$132K
Produkta dizaineris
$135K
Produkta menedžeris
$113K
Programmatūras inženierijas menedžeris
$128K
BUJ

Augstāk apmaksātā pozīcija, par kuru ziņots Gorgias, ir Mārketings at the Common Range Average level ar gada kopējo atlīdzību $199,000. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Gorgias, ir $130,072.

Citi resursi

