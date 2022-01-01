Uzņēmumu katalogs
GoPro
GoPro Algas

GoPro algas svārstās no $72,563 kopējā atlīdzībā gadā Programmatūras inženieris zemākajā līmenī līdz $291,450 Biznesa attīstība augstākajā līmenī. Levels.fyi apkopo anonīmas un pārbaudītas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem GoPro. Pēdējo reizi atjaunināts: 11/22/2025

Programmatūras inženieris
Median $72.6K
Biznesa attīstība
$291K
Datu zinātnieks
$139K

Aparatūras inženieris
$97.8K
Mehānikas inženieris
$187K
Produkta dizaineris
$189K
Produkta menedžeris
$114K
Projektu menedžeris
$111K
Tehnisko programmu menedžeris
$230K
Akciņu iegūšanas grafiks

25%

G 1

25%

G 2

25%

G 3

25%

G 4

Akciju veids
RSU

GoPro uzņēmumā RSUs tiek piešķirtas atbilstoši 4 gadu akciņu iegūšanas grafikam:

  • 25% tiek iegūtas 1st-G (25.00% gada)

  • 25% tiek iegūtas 2nd-G (25.00% gada)

  • 25% tiek iegūtas 3rd-G (25.00% gada)

  • 25% tiek iegūtas 4th-G (25.00% gada)

BUJ

Augstāk apmaksātā pozīcija, par kuru ziņots GoPro, ir Biznesa attīstība at the Common Range Average level ar gada kopējo atlīdzību $291,450. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots GoPro, ir $139,300.

