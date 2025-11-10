Uzņēmumu katalogs
Google

Produkta dizaineris Līmenis

L4

Līmeņi uzņēmumā Google

  1. L3Designer II
  2. L4Designer III
  3. L5Senior Designer
Vidējā Gadā Kopējā atlīdzība
$257,597
Pamatalga
$154,454
Akciju piešķīrums ()
$75,233
Bonuss
$27,910

Google logo
+$20K
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Jaunākās algu ziņas
PievienotPievienot atlīdz.Pievienot atlīdzību

Uzņēmums

Atrašanās vieta | Datums

Līmeņa nosaukums

Atzīme

Pieredzes gadi

Kopā / Uzņēmumā

Kopējā atlīdzība

Pamatalga | Akcijas (g.) | Bonuss
